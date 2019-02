Deutsche Konsumenten trotz schwächelnder Wirtschaft in Kauflaune

(Ausführliche Fassung) - Auch die aktuell schwächelnde Wirtschaft kann die Deutschen in ihrer Konsumlaune nicht beeindrucken. "Während sich die Konjunkturerwartung der Verbraucher weiter abschwächt, bleiben die eigenen Einkommenserwartungen auf sehr hohem Niveau", teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK ) am Dienstag in Nürnberg mit. In ihrer monatlichen Studie prognostiziert die GfK daher für März einen zum Vormonat unveränderten Konsumklimawert von 10,8 Punkten.