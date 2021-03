Deutsche Konsumstimmung hellt sich überraschend stark auf - nur ein Strohfeuer?

Die Konsumstimmung in Deutschland ist dank erster Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen gestiegen. Das hat das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK in seiner jüngsten Studie ermittelt, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Der für April berechnete Konsumklimaindex stieg auf minus 6,2 Punkte, nach revidiert minus 12,7 Punkten im März. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten nur eine leichte Steigerung und einen Indexwert von minus 12,1 Punkte erwartet.