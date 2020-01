Deutsche Maschinenbauer erhalten deutlich weniger Aufträge

Die Talfahrt im deutschen Maschinenbau hat sich zum Jahresende 2019 fortgesetzt. Im November sank der Auftragseingang um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Damit setzt sich die negative Entwicklung der vergangenen Monate fort", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Bestellungen aus dem Inland verringerten sich um 15 Prozent. Ausländische Kunden fragten 14 Prozent weniger Maschinen und Anlagen "Made in Germany" nach als im November 2018.