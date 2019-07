Deutsche Maschinenbauer erwarten Produktionsrückgang - Prognose erneut gesenkt

Internationale Handelskonflikte und die globale Konjunkturabkühlung verderben den deutschen Maschinenbauern die Geschäfte. Die Branche kappte zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Wachstumserwartungen. "Wir rechnen für 2019 nun mit einem realen Minus der Produktion von 2 Prozent", sagte Carl Martin Welcker, Präsident des Branchenverbandes VDMA, am Dienstag in Frankfurt.