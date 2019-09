Deutsche Maschinenbauer rechnen gemäss VDMA auch 2020 mit sinkender Produktion

Internationale Handelskonflikte belasten die Geschäfte der Maschinenbauer nach Einschätzung des Branchenverbandes VDMA auch im kommenden Jahr. Die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie rechnet für 2020 mit einem Rückgang der Produktion um preisbereinigt zwei Prozent, wie der Verband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Hinzu kämen die Unwägbarkeiten des Brexits und der Strukturwandel in der Autoindustrie, einem wichtigen Kunden der Branche.