Deutsche Maschinenbauer spüren deutlichen Gegenwind im Exportgeschäft

Die Abkühlung der Weltwirtschaft und Handelskonflikte bremsen das Geschäft deutscher Maschinenbauer im Ausland. In den ersten neun Monaten legten die Exporte einschliesslich Preiserhöhungen (nominal) lediglich um 0,6 Prozent auf 134,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Das berichtete der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Ob es im Gesamtjahr ein Plus gibt, scheint fraglich.