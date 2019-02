Deutsche Reisebranche trotz schwachen Starts ins Sommergeschäft zuversichtlich

Insgesamt gaben die Bundesbürger im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 95,6 Milliarden Euro für Urlaubs- und Privatreisen aus (plus 5 Prozent). Vorab gebucht wurden bei den Reiseprofis dabei Leistungen im Rekordwert von 67,9 Milliarden Euro.

Veranstalterreisen verzeichneten ein Plus von 7 Prozent auf 36 Milliarden Euro. Der Umsatz der klassischen Reisebüros einschliesslich Geschäftsreisen stieg ebenfalls um 7 Prozent auf rund 27 Milliarden Euro. "2018 war für die Reisewirtschaft ein überaus erfolgreiches Jahr", bilanzierte Fiebig kurz vor Beginn der Reisemesse ITB in Berlin (6. März - 10. März).

Der Start in die wichtige Sommersaison 2019 fiel bislang allerdings verhalten aus. So lagen die Buchungsumsätze in klassischen Reisebüros und im Online-Vertrieb von November 2018 bis Ende Januar 2019 insgesamt um 2 Prozent unter dem starken Vorjahreszeitraum. "Noch läuft die Frühbucherphase mit ihren Angeboten, und wir rechnen in den nächsten Wochen mit weiter anziehenden Buchungen", zeigte sich Fiebig zuversichtlich./mar/DP/men

