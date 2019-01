Deutsche Verbraucher trotz Konjunktureintrübung unbeirrt in Kauflaune

(Ausführliche Fassung) - Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigen sich die Verbraucher in Deutschland verstärkt in Kauflaune. Die persönliche Einkommenserwartung der Bundesbürger kann ihr ohnehin hohes Niveau noch einmal übertreffen, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung heisst. In ihrer monatlichen Studie prophezeit die GfK daher für Februar einen Anstieg beim Konsumklimawert auf 10,8 Punkte.