Deutsche Wirtschaft erhöht trotz Handelskonflikten die Drehzahl

(Zusammenfassung; neu mehr Stimmen, mehr Details.) - Die Exportnation Deutschland hilft sich selbst: Angetrieben von der Konsumlust der Verbraucher im Inland hat der Konjunkturaufschwung im zweiten Quartal trotz internationaler Handelskonflikte an Tempo gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte gegenüber den ersten drei Monaten 2018 um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden anhand erster Daten mitteilte. Das war etwas mehr als von Ökonomen erwartet. "Der Konjunkturboom in Deutschland ist ein Phänomen: Die Konflikte um uns herum nehmen zu, aber das Geschäft trotzdem nicht ab", analysierte Holger Bingmann, Präsident des Aussenhandelsverbandes BGA.