Die deutsche Wirtschaft protestiert scharf gegen mögliche höhere Handelsbarrieren der USA für die Einfuhr von Autos. "Aspekte der nationalen Sicherheit als Begründung anzuführen, ist konstruiert und an den Haaren herbeigezogen", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, am Donnerstag. "Wir müssen das schon fast als Provokation werten." Investitionen und Jobs, die deutsche Hersteller in den USA schaffen, würden in Washington vollkommen ausser Acht gelassen. Die US-Regierung prüft höhere Einfuhrzölle auf Autos. Sollten sie wirklich kommen, bedeutete dies Mehrbelastungen in Milliardenhöhe, warnte Schweitzer.