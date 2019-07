Deutscher Bundesbankchef: Facebook-Geld kann für Bürger attraktiv sein

Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht unter bestimmten Bedingungen grösseres Potenzial für Digitalwährungen wie Facebooks Libra. "Wenn sie halten, was sie versprechen, könnten sie für Endverbraucher durchaus attraktiv sein", sagte er nach dem Treffen der G7-Finanzminister und Notenbanker am Donnerstag in Chantilly bei Paris.