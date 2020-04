Deutscher Einzelhandel mit starkem Umsatzplus in der Corona-Krise

Im deutsche Einzelhandel ist der Umsatz wegen einer starken Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs in der Corona-Krise deutlich gestiegen. Im Februar seien die Erlöse kalender- und saisonbereinigt (real) um 1,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im Jahresvergleich meldete das Bundesamt einen ungewöhnlich starken Zuwachs um 6,4 Prozent. Die gesteigerte Nachfrage wird im Einzelhandelsumsatz "teils deutlich sichtbar", hiess es in der Mitteilung.