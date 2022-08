Deutscher Schuhhandel spürt Kaufzurückhaltung angesichts hoher Inflation

Auch der Schuhhandel in Deutschland spürt die durch die steigenden Energiepreise und die hohe Inflation ausgelöste Konsumzurückhaltung in der Bundesrepublik. Nach einem guten Start ins Jahr habe sich die Konsumstimmung in der Branche ab Mai spürbar verschlechtert, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE), Siegfried Jacobs, am Montag am Rande der Schuh-Messe "Shoes" in Düsseldorf.