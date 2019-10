Deutsches Konsumklima trübt sich ein - Stabilisierung in Industrie

Besser werden nämlich von den Managern die Aussichten für die kommenden sechs Monate beurteilt. In Summe verharrte dadurch das vom deutschen Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima auf dem Vormonatswert von 94,6 Punkten, wie das Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9'000 Managern mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang auf 94,5 Punkte gerechnet. "Die deutsche Konjunktur stabilisiert sich", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Die Stagnation des Geschäftsklimas bei gleichzeitig etwas weniger pessimistischen Erwartungen ist eine willkommene Versicherung, dass die deutsche Wirtschaft nicht ins Bodenlose stürzt", sagte Ökonom Klaus Borger von der staatlichen Förderbank KfW. Das ist auch für die Schweizer Wirtschaft eine positive Nachricht, ist Deutschland doch das grösste Handelspartnerland.

Mögliche Bodenbildung

Als positives Signal gilt zudem, dass im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland der Abwärtstrend vorerst gestoppt wurde. Die Stimmung hellte sich auf. Dies war laut Ifo auf merklich weniger pessimistische Erwartungen der Industriefirmen zurückzuführen. "Vielleicht ist das jetzt der Beginn der Bodenbildung", sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe.

Für das vierte Quartal erwartet das Münchner Institut nun, dass es konjunkturell wieder aufwärtsgeht und die Wirtschaftsleistung leicht zulegen wird. Diese ist nach Ansicht der Bundesbank möglicherweise auch im dritten Quartal geringfügig gesunken.

Falls die Prognose zutreffen sollte, steckt die Wirtschaft in einer sogenannten technischen Rezession - also zwei Quartale in Folge mit schrumpfendem Bruttoinlandprodukt (BIP). Denn im Frühjahr war das BIP bereits um 0,1 Prozent zurückgegangen. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum von 0,5 Prozent. Vor allem die Industrie leidet unter den internationalen Handelskonflikten.

Sorgen wegen Meldungen über Stellenabbau

Die daraus resultierende Wachstumsabschwächung sorgt jedoch inzwischen bei den Konsumenten für Verunsicherung. Das Konsumentenvertrauen ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gerutscht. Für November prognostizieren die Marktforscher der GfK einen Rückgang ihres Konsumklima-Barometers um 0,2 auf 9,6 Punkte.

Ökonomen hatten hingegen einen stabilen Wert erwartet. Neben bekannten Risikofaktoren wie schwächere Weltkonjunktur, Handelskonflikte und Brexit-Chaos häuften sich Meldungen über den Abbau von Arbeitsplätzen - etwa in der Autoindustrie, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl gleichentags zu dem per Umfrage unter 2000 Konsumenten ermittelten Indikator. "Die Stimmung der Verbraucher ist durch diese Ereignisse wieder stärker getrübt und der Optimismus schwindet."

Die Konsumenten schätzten die Konjunkturaussichten so negativ ein wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. "Das Risiko, dass Deutschland in eine Rezession rutschen könnte, ist nach Einschätzung der Verbraucher zuletzt wieder grösser geworden", sagte Bürkl. Die schlechteren Konjunkturaussichten dämpften den dritten Monat in Folge die Einkommenserwartungen. Diese fielen so negativ aus wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.

Konsum weiter wichtige Stütze

Auch die Bereitschaft zu grösseren Anschaffungen liess nach, ist aber nach wie vor hoch. "Die Konsumlaune profitiert offenbar zum einen von der noch guten Arbeitsmarktlage und Einkommensentwicklung sowie von einer nach wie vor sehr geringen Sparneigung", sagte Bürkl. "Die Niedrigzinspolitik der EZB macht die bewusste Geldanlage wenig attraktiv und stützt damit die Konsumneigung."

Dennoch werde der private Konsum in diesem Jahr eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft bleiben - "unter der Voraussetzung, dass die gegenwärtigen Krisenherde nicht weiter eskalieren und Politik und Wirtschaft der zunehmenden Angst vor Jobverlust entgegentreten", sagte Bürkl.

(AWP)