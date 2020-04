Deutschland: Einfuhrpreise fallen deutlich stärker als erwartet

In Deutschland sind importierte Güter im März wegen eines drastischen Einbruchs der Ölpreise spürbar billiger geworden. Die Einfuhrpreise seien iim Jahresvergleich um 5,5 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im Februar lagen die Erzeugerpreise nur 2,0 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.