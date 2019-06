Deutschland: Einfuhrpreise gehen zurück

Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Mai so stark wie zuletzt vor mehr als einem Jahr zurückgegangen. Im Jahresvergleich habe es einen Rückgang um 0,2 Prozent gegeben, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Im April waren sie noch um 1,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten für Mai mit einem Rückgang in dieser Höhe gerechnet. Im Monatsvergleich fielen die Importpreise im Mai um 0,1 Prozent. Dies hatten Analysten ebenfalls erwartet.