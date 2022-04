Deutschland: Einfuhrpreise steigen um mehr als 30 Prozent

Der Preisauftrieb aus dem Aussenhandel hält weiter an. Im März stiegen die Preise für nach Deutschland importierte Waren zum Vorjahresmonat um 31,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit dem Jahr 1974. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 28,6 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Einfuhrpreise um 26,3 Prozent gestiegen.