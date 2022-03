Deutschland: Erzeugerpreise für Agrarprodukte deutlich gestiegen

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im Januar weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat kletterten sie um mehr als ein Fünftel (21,1 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Zum Vormonat Dezember ging es um 1,7 Prozent nach oben. Sowohl die Preise für pflanzliche (plus 23,6 Prozent) als auch für tierische Erzeugnisse (plus 19,3 Prozent) zogen deutlich an.