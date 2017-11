Deutschland: GfK-Konsumklima stabil auf hohem Niveau

In Deutschland bleibt das Konsumklima auf einem hohen Niveau. Der nach einer Umfrage für Dezember ermittelte Indikator für die Verbraucherstimmung habe unverändert 10,7 Zähler betragen, hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Forschungsinstituts aus Nürnberg. Im September hatte der Indikator für die Kauflaune der Deutschen mit 10,9 Punkten den besten Wert seit 2001 erreicht.