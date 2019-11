Deutschland: GfK-Konsumlaune hellt sich wieder auf

Die Verbraucher in Deutschland gehen positiv gestimmt in die Vorweihnachtszeit. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex sagt das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK für Dezember einen leichten Anstieg um 0,1 Zähler auf 9,7 Punkte voraus. Dies teilte die GfK am Dienstag in Nürnberg mit. Im Vormonat war der Wert um 0,2 Zähler auf 9,6 Punkte zurückgegangen.