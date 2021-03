In Deutschland hat sich die Stimmung in den Unternehmen im März trotz Corona-Massnahmen stark verbessert. Der Ifo-Geschäftslimaindex sei auf 96,6 Punkte gestiegen, nach 92,7 Zählern im Februar, teilten die Wirtschaftsforscher vom Ifo-Institut am Freitag in München mit. Der Anstieg ist der zweite in Folge und fiel deutlich stärker als erwartet aus. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers auf 93,2 Punkte gerechnet.