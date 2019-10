Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im im Oktober stabil geblieben. Das Ifo-Geschäftsklima verharrte auf dem Stand des Vormonats von 94,6 Punkten, wie das Forschungsinstitut am Freitag in München mitteilte. Im August hatte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer noch den tiefsten Stand seit Ende 2012 erreicht.