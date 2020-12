Deutschland: Inflation bleibt unter Null

Die Inflation in Deutschland hat auch im November unter der Nullmarke gelegen. Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung und stark gefallenen Energiepreisen lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Wiesbaden mit. Damit bestätigte das Bundesamt wie von Ökonomen im Schnitt erwartet eine erste Erhebung.