Deutschland: Inflation entwickelt sich etwas schwächer als erwartet

In Deutschland hat sich die Inflation im April etwas schwächer als erwartet entwickelt. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung hatte das Bundesamt ein Plus von 0,8 Prozent gemeldet und Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.