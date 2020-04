Die Inflation in Deutschland ist im April wegen niedrigerer Energiepreise deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozent. Im März hatte die Teuerung noch 1,4 Prozent betragen. Analysten hatten jedoch mit einem etwas stärkeren Rückgang auf im Mittel 0,7 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.