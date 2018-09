Deutschland: Inflation wie erwartet weiter bei 2,0 Prozent

In Deutschland hat sich der allgemeine Preisauftrieb nicht verändert. Im August lagen die Verbraucherpreise 2,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die Behörde bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine vorangegangene Erhebung. Bereits im Juli hatte die Teuerung 2,0 Prozent betragen.