Deutschland: Inflationsrate fällt auf 1,4 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland ist im März deutlich gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden bekannt gab. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang auf 1,3 Prozent gerechnet.