In Deutschland hat sich der allgemeine Preisauftrieb im vergangenen Jahr abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Jahr 2019 1,4 Prozent höher als im Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte der Anstieg noch 1,8 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Zahlen.