Die Teuerung auf Herstellerebene nimmt in Deutschland weiter ab. Die Erzeugerpreise stiegen im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der schwächste Zuwachs seit November 2016. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.