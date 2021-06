Deutschland: Rückgang bei Baugenehmigungen im April - Gesamtjahr aber über 2020

Nach einem ausserordentlich starken März hat die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland im April abgenommen. Die Behörden bewilligten in dem Monat den Neubau oder Umbau von 29 637 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Um Saison- und Kalendereffekte bereinigt waren dies nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker 22,9 Prozent weniger als im März des laufenden Jahres.