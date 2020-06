Deutschland: Rückgang der Erzeugerpreise verstärkt sich

In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Mai wegen gesunkener Energiepreise in Folge der Corona-Pandemie deutlich gefallen. Im Jahresvergleich seien die Produzentenpreise um 2,2 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet.