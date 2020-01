Deutschland-Tourismus auch dank Schweizer Gästen weiter im Aufwind

(Ausführliche Fassung) - Zehntes Rekordjahr in Folge für den Tourismus in Deutschland: Nach einer Prognose des Statistischen Bundesamtes hat die Zahl der Übernachtungen von Gästen 2019 voraussichtlich einen Bestwert von 494,7 Millionen erreicht, das ist ein Plus von 3,5 Prozent. Auch Schweizer reisten vermehrt in das Nachbarland.