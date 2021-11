Urlaub im eigenen Land stand im September bei den Deutschen hoch im Kurs. 40,8 Millionen Übernachtungen von Inländern in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben bedeuteten ein Plus von 3,0 Prozent gegenüber dem gleichen Monat im Vorkrisenjahr 2019, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum September 2020 waren es sogar 10,1 Prozent mehr. Da aber immer noch viele ausländische Touristen fehlten, blieb die Gesamtzahl der Übernachtungen mit 45,3 Millionen noch 5 Prozent unter dem Vorkrisenwert.