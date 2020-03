Deutschland: Überschuss im Handel mit anderen Länder gesunken

Der viel kritisierte Überschuss Deutschlands im Handel mit anderen Ländern ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Der Leistungsbilanzüberschuss verringerte sich leicht um 2 Milliarden auf 245,5 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht mitteilte. Unter anderem die sehr verhaltene Entwicklung des Welthandels hinterliess "eine sichtbare Delle in der deutschen Exportbilanz, während die Wareneinfuhren trotz des Abschwungs der Industrie vergleichsweise kräftig zulegten", erläuterte die Bundesbank.