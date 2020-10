In Deutschland sind die Verbraucherpreise im September zum zweiten Mal in diesem Jahr gefallen. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei das Preisniveau um 0,2 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde bestätigt. Bereits im Juli war die Inflationsrate in den negativen Bereich gerutscht.