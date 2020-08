Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im August durchschnittlich nicht verändert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stagnierte das Preisniveau, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet. Im Vormonat Juli waren die Preise leicht gefallen.