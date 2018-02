Deutschland: Verbraucherpreise steigen schwächer als erwartet

(Ausführliche Fassung) - Die allgemeine Teuerung in Deutschland ist im Februar schwächer ausgefallen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das ist die niedrigste Rate seit November 2016. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Analysten hatten eine Rate von 1,5 Prozent erwartet.