Deutschland: Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juli stärker gestiegen als von Experten erwartet. Das allgemeine Preisniveau erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Rate von 1,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Lebenshaltungskosten noch um 1,6 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet./bgf/jkr/jha/