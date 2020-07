Die Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage hellte sich hingegen den zweiten Monat in Folge auf. Sie stieg um 2,2 Punkte auf minus 80,9 Zähler. "Der Ausblick für die deutsche Wirtschaft verändert sich in diesem Monat nur unwesentlich gegenüber dem Vormonat", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die Befragten erwarteten nach einem sehr schlechten zweiten Quartal einen allmählichen Anstieg der Wirtschaftsleistung in der zweiten Jahreshälfte und Anfang 2021./bgf/jkr/stk

(AWP)