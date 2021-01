Deutschlands Bau weiterhin von Corona-Krise unbeeindruckt

Der Bau in Deutschland trotzt weiterhin den wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie. Im Oktober stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich innerhalb eines Jahres um 1,3 Prozent.