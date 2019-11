Deutschlands Ifo-Geschäftsklima hellt sich leicht auf

(Ausführliche Fassung) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November etwas aufgehellt. Wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 95,0 Zähler. Analysten hatten mit einem Zuwachs in dieser Grössenordnung gerechnet. Die Verbesserung erfolgt jedoch von niedrigem Niveau aus.