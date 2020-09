Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im August im Durchschnitt nicht verändert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stagnierte das allgemeine Preisniveau, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Eine erste Schätzung von Ende August wurde damit bestätigt. Im Monatsvergleich sank das Preisniveau leicht um 0,1 Prozent.