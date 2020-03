Devisen: Euro fällt zum Franken und sinkt zum Dollar auf Dreijahrestief

Der Euro bleibt am Donnerstagmittag im Anschluss an die neuesten Beschlüsse der SNB unter Druck. Kurzfristig liess die neueste Einschätzung der Lage durch die SNB den Euro zwar wieder etwas Richtung 1,06 steigen, rasch bröckelten die Gewinne aber wieder ab und der Kurs sank wieder in Richtung Jahrestief. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0545 Franken. Gegenüber dem Dollar markiert der Euro gar ein Dreijahrestief.