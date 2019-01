Devisen: Eurokurs bleibt zum Dollar auf höchstem Stand seit Oktober

Auch der Franken legte zum US-Dollar nochmals leicht zu. Das USD/CHF-Währungspaar notierte am späten Abend bei 0,9750 (nach 0,9762 am frühen Abend bzw. 0,9814 an Morgen). EUR/CHF wurde zuletzt bei 1,1258 gehandelt (nach 1,1243 bzw. 1,1244).

Im europäischen Nachmittagshandel war der Eurokurs bereits bis auf 1,1540 Dollar gesprungen, nachdem de Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, eine Leitzinssenkung als möglich bezeichnet hatte. Steigende Zinsen stützen tendenziell die Währung des jeweiligen Landes.

Im späteren Handelsverlauf wurde zudem das Protokoll der letzten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank veröffentlicht, das einen vorsichtigeren geldpolitischen Kurs in der Zukunft signalisiert. Nach Einschätzung vieler Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) könne man künftig "geduldiger" hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen sein, hiess es.

/edh/elm/jsl/he

(AWP)