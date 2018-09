Digitale Megatrends bringen laut Studie neue Herausforderungen für Finanzchefs

Der digitale Wandel macht auch vor den Finanzabteilungen der Unternehmen nicht halt. Nachdem die Hauptaufgaben eines Finanzchefs (CFO) in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich darin bestanden, die Risiken zu senken, Berichte über den Status quo vorzulegen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, müssen sich nun auch die Finanzchefs auf ein neues Rollenbild einstellen. Zu diesem Schluss kommt die Beratungsfirma EY in einer am Donnerstag veröffentlichen Umfrage unter 2'000 CFOs in der Schweiz.