Draghi: EZB sollte offen gegenüber neuen Ideen sein

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Ansicht ihres Präsidenten offen gegenüber neuen geldpolitischen Konzepten sein. Dies sagte Draghi am Montag vor einem Ausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel, als er nach seiner Ansicht zu "Helikoptergeld" gefragt wurde. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form von Zentralbankgeld. In einer bestimmten Ausprägung fliesst es direkt an die Haushalte oder Unternehmen ohne Umweg über das Bankensystem.