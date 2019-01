Draghi: Unsicherheit belastet die wirtschaftliche Stimmung in der Eurozone

Die anhaltende Unsicherheit belastet nach Einschätzung von EZB-Präsident Mario Draghi die wirtschaftliche Stimmung in der Eurozone. Vor allem weltpolitische Faktoren und die Bedrohungen durch den Protektionismus seien für die Unsicherheit verantwortlich. "Die Abwärtsrisiken für den wirtschaftlichen Ausblick haben zugenommen", sagte Draghi am Montag vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Draghi von gestiegenen Abwärtsrisiken gesprochen.