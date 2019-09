Durchatmen oder Trendwende? Deutsche Exporteure legen wieder zu

(Meldung weiter ausgebaut) - Lichtblick für die Exportnation Deutschland: Nach einem Rückgang im Juni haben Deutschlands Exporteure im Juli dieses Jahres trotz internationaler Handelskonflikte wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren im Gesamtwert von 115,2 Milliarden Euro wurden in dem Monat ins Ausland verkauft, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Statistiker 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 0,7 Prozent mehr als im Juni 2019. Analysten hatten beim Monatsvergleich einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Im Juni waren die deutschen Ausfuhren in dieser Betrachtung leicht um 0,1 Prozent gesunken.