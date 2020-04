ECDC: 50 000 Covid-19-Todesfälle im Europäischen Wirtschaftsraum

In Europa sind bislang mehr als 50 000 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bis Dienstag wurden in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie Grossbritannien insgesamt 51 059 Todesfälle gemeldet, wie aus einer in den Mittagsstunden veröffentlichten Auflistung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervorging. Die meisten davon sind europaweit in Italien (16 525), Spanien (13 055) und Frankreich (8911) gestorben. Die deutsche Todeszahl beziffert die EU-Behörde mit 1607. Einen Tag zuvor hatte die Gesamtzahl bei 47 741 gelegen.