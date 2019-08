Ehemaliger EZB-Chef Trichet warnt vor neuer Krise in der Eurozone

Jean-Claude Trichet, ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), hat vor einer neuen Krise in der Eurozone gewarnt. Diese könnte eintreten, wenn die Notenbank bei der Aufgabe, den Währungsraum gegen einen wirtschaftlichen Einbruch zu sichern, keine Hilfe aus der Politik bekommt. "Die EZB wird bisher allein gelassen", sagte Trichet in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt".